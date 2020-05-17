وفاة مواطن وإصابة إمرأة في حريق في زوق مكايل

ذكرت معلومات صحافية أن مواطنا قضى حرقا وأصيبت مواطنة بضيق تنفس، نتيجة حريق في منطقة ​زوق مكايل​.



وفي التفاصيل، إندلع حريق عصر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من مبنى سكني في زوق مكايل- كسروان، وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في جونية وعملت على إخماد النيران التي أتت على معظم محتويات الشقة. وعثر عناصر الإطفاء خلال إخمادهم الحريق على جثة المواطن جرجس عبدو (مواليد العام 1960من منجز- عكار) متفحمة جراء إنفجار قارورة الغاز في المطبخ الشقة، إضافة إلى إصابة مواطنة بضيق تنفس نتيجة تنشقها الدخان.

وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات، فيما نقلت جثة عبدو والمواطنة المصابة إلى ​مستشفى سيدة لبنان​ في جونية.