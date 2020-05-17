وفاة مواطن وإصابة إمرأة في حريق في زوق مكايل

ذكرت معلومات صحافية أن مواطنا قضى حرقا وأصيبت مواطنة بضيق تنفس، نتيجة حريق في منطقة زوق مكايل.
وفي التفاصيل، إندلع حريق عصر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من مبنى سكني في زوق مكايل- كسروان، وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية وعملت على إخماد النيران التي أتت على معظم محتويات الشقة. وعثر عناصر الإطفاء خلال إخمادهم الحريق على جثة المواطن جرجس عبدو (مواليد العام 1960من منجز- عكار) متفحمة جراء إنفجار قارورة الغاز في المطبخ الشقة، إضافة إلى إصابة مواطنة بضيق تنفس نتيجة تنشقها الدخان.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات، فيما نقلت جثة عبدو والمواطنة المصابة إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية.
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