أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه "في اطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، وبناء لاشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية في مدينة طرابلس اللبناني (م.ص.ح)، يملك محلا لبيع المجوهرات، لقيامه بأعمال الصرافة دون ترخيص وعدم تقيده بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان، كما ضبطت الدورية داخل المحل كمية من العملات المتداول بها.
وأوضحت أنه بمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحل بالشمع الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: توقيف مواطن في طرابلس لقيامه بأعمال الصرافة دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.