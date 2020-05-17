الأمن العام: توقيف مواطن في طرابلس لقيامه بأعمال الصرافة دون ترخيص

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنه "في اطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، وبناء لاشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية في ​مدينة طرابلس​ اللبناني (م.ص.ح)، يملك محلا لبيع المجوهرات، لقيامه بأعمال الصرافة دون ترخيص وعدم تقيده بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​، كما ضبطت الدورية داخل المحل كمية من العملات المتداول بها.

وأوضحت أنه بمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالته مع المضبوطات إلى ​النيابة العامة المالية​ وختم المحل بالشمع الأحمر.