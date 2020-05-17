محمد الحجار ردا على جبران باسيل: الكذب بعدو مكمل

رد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، لافتاً إلى أنه "في العام 1994 تم تحديد سعر الكيلووات وبعد ذلك باتت الكهرباء 24/24"، مشيراً إلى أنه "تم إقرار قانون تنظيم ​قطاع الكهرباء​ وتشكيل هيئة ناظمة".

وأوضح أنه "كان هناك رؤية واضحة ومتكاملة"، مشيراً إلى أنه "بعد ذلك استلمتم وزارة الطاقة والمياه ورميتم القانون وأصبحتم تعدون بالـ24 وشعبوية"، قائلاً: "لا نريد حرق أصابعنا بالتعرفة و50 مليار دولار دين والكذب لا يزال مستمراً".

من جانبها، أشارت النائب رولا الطبش إلى أن باسيل "يتحدث عن الكهرباء، وكأنها ملك أبيه، يطلق الشعارات، وكأن هناك من يصدقه، يثرثر بسخافة، وزمن الحكواتي قد ولى، يرتدي عباءة الطهارة، وهي تنضح قذارة، يتوعد إذا لم تتحقق طلباته، والفاشية صارت من التاريخ، يا نائب a la mesure، ويحك، فأنت لا تتحدث الى الماشية، فالامور لم تعد ماشية".