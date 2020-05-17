اعتبر أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إعتراف رئيس التيار "الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بوجود معابر غير شرعية بحماية قوى الامر الواقع، ومقاربته العلمية المستجدّة عن ​النفط والغاز​، تبنّي لمواقفنا السابقة حول المسألتين، التي هاجمنا ووزرائه ووسائله الاعلامية بسببها"، قائلاً: "لا بأس، المهم النتيجة، عليه الان التصرّف بفاعلية كونه هو الحكم، لا يكفي التنظير".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: على باسيل الآن التصرّف بفاعلية كونه هو الحكم لأن التنظير لا يكفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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