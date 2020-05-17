أعلنت "غرفة إدارة الكوارث" التابعة لوزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي المتعلّق بمستجدات فيروس "كورونا"، أنّ "حتّى اليوم، أُجري 61053 فحص "كورونا"، 911 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 9 اصابات جديدة (5 من المقيمين و4 من الوافدين)، لافتًا إلى أنّ "247 حالات تعافت من هذا المرض".
وأشارت إلى أنّ "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.87%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مبيّنةً أنّ "94% من الحالات الّتي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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