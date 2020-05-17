غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان

أعلنت "غرفة إدارة الكوارث" التابعة ل​وزارة​ الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي المتعلّق بمستجدات ​فيروس "​​​كورونا​​"، أنّ "حتّى اليوم، أُجري 61053 فحص "كورونا"، 911 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 9 ​اصابات​ جديدة (5 من المقيمين و4 من الوافدين)، لافتًا إلى أنّ "247 ​حالات​ تعافت من هذا المرض".

وأشارت إلى أنّ "الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.87%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر"، مبيّنةً أنّ "94% من الحالات الّتي ثبتت إصابتها بـ"كورونا" هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية".