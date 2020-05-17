قام عناصر من مكتب الشوف في مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة، بدوريات عدة في المنطقة، شملت الشاطىء والمسابح والمنتجعات السياحية على ساحل الشوف، في الرميلة والجية والسعديات، بالتنسيق مع البلديات، تنفيذا لقرار التعبئة العامة ومنع التجوال.
وطلب العناصر من رواد الشاطئ والمسابح، المغادرة فورا تطبيقا للقرارات الرسمية، والا ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر دوريات لأمن الدولة على شاطئ ساحل الشوف طلبت من رواده المغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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