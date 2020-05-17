دوريات لأمن الدولة على شاطئ ساحل الشوف طلبت من رواده المغادرة

قام عناصر من مكتب الشوف في مديرية ​جبل لبنان​ الإقليمية في ​أمن الدولة​، بدوريات عدة في المنطقة، شملت الشاطىء والمسابح والمنتجعات السياحية على ساحل الشوف، في ​الرميلة​ و​الجية​ و​السعديات​، بالتنسيق مع البلديات، تنفيذا لقرار التعبئة العامة ومنع التجوال.

وطلب العناصر من رواد الشاطئ والمسابح، المغادرة فورا تطبيقا للقرارات الرسمية، والا ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.