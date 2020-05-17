وزير الداخلية عدل مواعيد فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد ​محمد فهمي​ مذكرة الى المحافظات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها، بعد أن كان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قد أعلن، قبل قليل، إعادة فتح البلد إستناداً إلى الخطة المرحلية.

ولفت دياب الى انه "بعد تقييم المرحلة الثانية من إعادة المغتربين انطلقت المرحلة الثالثة بإجراءات جديدة، ونحن في مرحلة خطرة وحساسة جداً لأن الأزمة ستمتد لفترة طويلة والموجة الثانية قد تكون أسوأ، ونحن ندرك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ونحاول الحد منها".