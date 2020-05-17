بلدية لبايا: سنطبق إجراءات الحماية بشدة وذلك بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا في البلدة

أعلنت ​بلدية لبايا​ في ​البقاع الغربي​، في بيان، انه "أصبح بعلم الجميع أن هناك حالة مرضية في البلدة، مصابة ب​فيروس كورونا​، لذلك وحفاظا على صحة أهلنا، يمنع التجول في البلدة، ابتداء من ​الساعة​ الرابعة بعد الظهر، حتى إشعار آخر، وتغلق كافة المحلات التجارية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، ويمنع كافة أنواع التجمعات وحتى داخل المنازل، وستقوم ​البلدية​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة​، بفحوصات مخبرية، وذلك غدا الاثنين الساعة العاشرة والنصف، في مبنى البلدية".

ولفتت البلدية الى انه "على كل من كان له علاقة مع المصاب البقاء في المنزل وعزل نفسه، وسوف تقوم البلدية بمتابعة هذا الموضوع، ويرجى الاتصال فورا برئيس البلدية، والالتزام بالضوابط الصحية، ارتداء الكمامات ولبس الكفوف الصحية والنظافة الشخصية، فلقد وقعنا في المحظور، الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، لذلك سوف تطبق هذه الإجراءات بشدة مطلقة".