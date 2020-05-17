الكنيست الإسرائبيلي يمنح الحكومة الإئتلافية برئاسة نتانياهو الثقة

حصلت ​الحكومة الإسرائيلية​ الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​ وزعيم تحالف "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، على الثقة من قبل ​الكنيست​.

وصوت 73 عضوًا في الكنيست، خلال اجتماع له، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ 35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا. وأدى أعضاء الحكومة إثر التصويت اليمين الدستورية واحدا تلو الآخر، وكان نتنياهو الأول بينهم باعتباره رئيسًا للوزراء لمدة 18 شهرًا، ليليه غانتس بصفة وزير الدفاع حاليا ورئيس الحكومة في النصف الثاني لولايتها.