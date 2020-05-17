أعلن وزير التربية والتعليم العامة ​طارق المجذوب​، في كلمة له من السراي الحكومي، انه "اقترح الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات، واكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".

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كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب: سأتقدم بمشاريع مراسيم وقوانين إكمال العام الدراسي عن بعد من دون حضور الصفوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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