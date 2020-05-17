القوات العراقية تقتل 16 داعشيًا وتعتقل 17 في عملية أمنية غرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل (العراق)- (د ب أ):

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الأحد مقتل14 داعشيا واعتقال 17 أخرين والعثور على أسلحة واعتدة ضمن عملية ملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المجاورة للحدود السورية.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى إن"القوات العراقية المشتركة تمكنت خلال العملية ، التي انطلقت اليوم لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الجزيرة والصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، من قتل 14 داعشي واعتقال 17 اخرين".

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وفي محافظة صلاح الدين قال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين أن "مجموعة من أفراد الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين اشتبكت اليوم بمختلف انواع الاسلحة في أثناء عملية عسكرية واسعة النطاق في جزيرة تكريت غربي المحافظة مع مجموعة من عناصر داعش ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة خمسة من عناصر الفوج التكتيكي بجروح بعضها خطيرة فيما تمكن باقي عناصر داعش من الفرار".

كانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في بيان لها اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش وتفتيش المناطق الصحراوية بين محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وصولا إلى الحدود العراقية -السورية أقصى غربي العراق.

وأوضح البيان أن"هذه العملية التي تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين ستتم بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى والحشد الشعبي والعشائري بأحد عشر محوراً بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية".