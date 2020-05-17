مباحث التموين تضبط 125 قضية و34 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 125 قضية متنوعة، أبرزها 10 منشآت بدون ترخيص، 31 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و34 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.