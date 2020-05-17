بالصور- "أمن القليوبية" ينهي خصومة في "ميت نما"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنهت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات والمشايخ بقرية ميت نما بقليوب، خصومة عائلية، وقعت بسبب مشاجرة على أرض زراعية، وجرى الصلح بين أطراف عائلة الديب.

ترجع أحداث المشاجرة لخلافات بين طرفين من عائلة الديب، بسبب حدود فاصلة بين أرض زراعية، أسفرت المشاجرة عن إصابات بين الطرفين.

شهدت جلسة الصلح، إجراءات احترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطرفين بمنزل الحاج فاروق الديب بالقرية، وبحضور أهل الطرفين، وعضو من لجنة المصالحات بالمديرية، والمقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وأقسموا على كتاب الله أن يكون الصلح ناهيا للنزاع القائم بينهم.

