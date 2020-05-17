36 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا، اليوم الأحد، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 2211 مصابا.



وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن إجمالي عدد الحالات

النشطة وصل إلى 1505 حالات، فيما يشكل الأطفال حوالي 6% من المرضى.. ومن الطواقم الطبية أصيب 240 شخصا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 11% من المصابين.

وأوضحت الوكالة أن نسبة المتعافين من المرض بلغت 25% من جملة المصابين، حيث بلغ عددهم 598 شخصا.. بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين جراء كورونا 108 أشخاص.