ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 911 حالة

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 911 حالة.
الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247.
وفرض لبنان منذ مساء الأربعاء الماضي إغلاقا كاملا لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
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