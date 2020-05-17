كورونا يحظر دخول الأجانب إلى بلغاريا

أعلنت السلطات البلغارية عن فرض حظر على دخول جميع الأجانب حتى 14 يونيو المقبل؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأحد، أنه بأمر من وزير الصحة، كيريل أنانييف، حظرت بلغاريا مؤقتا دخول جميع الأشخاص الأجانب بغض النظر

عن جنسيتهم، لافتة إلى أن الحظر ينطبق على الجميع في نقاط التفتيش الحدودية كافة، وبأي وسيلة نقل بما في ذلك النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والنقل البري، وأن الحظر سيسري حتى 14 يونيو 2020.

وأضافت الوكالة البلغارية أن الحظر لا ينطبق على البلغار وأفراد أسرهم، والأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة في بلغاريا، والاختصاصيين الطبيين، وعمال النقل، والمسئولين الأجانب، وكذلك المواطنين الأجانب الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في بلغاريا، والعمال الموسميين والأشخاص الذين يسافرون لأسباب إنسانية.

وأشارت إلى أن جميع الأشخاص الذين يدخلون بلغاريا سيظلون خاضعين للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.