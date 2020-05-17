أفغانستان تسجل 349 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
إن السلطات اختبرت 1113 شخصًا بحثًا عن فيروسات تاجية في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية بالبلاد ارتفع إلى 6402 منذ تفشي الفيروس.
وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد مجروح، في تصريح أوردته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية،
وأشار إلى أنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة، ليرتفع عدد وفيات الفيروس بأفغانستان إلى 168 حالة، بينما تم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 777 شخصا.
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