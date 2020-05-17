داعش يضرم النار في أراضٍ زراعية بالعراق

أضرم تنظيم "داعش" الإرهابي النيران في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول "الحنطة " في مدينة "خانقين" بمحافظة "ديالي"، شرق العراق.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدرأمني قوله، اليوم الأحد، إن النيران التهمت أكثر من 150 "دونما" من الأراضي المزروعة بمحصول "الحنطة" في قرية "قرامي" التي يقطنها الأكراد بأطراف "خانقين" شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.
يشار- في هذا الصدد- إلى أن محافظة "ديالي" تشهد نشوب حرائق بشكل يومي في حقول "الحنطة" في مناطق: "العظيم" و"خانقين" و"جلولاء" و"بلدروز" و"المقدادية" تقوم بإضرامها عناصر "داعش ".
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