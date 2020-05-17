القوات العراقية تعثر على 7 أوكار للإرهابيين بعدة محافظات

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على أوكار للإرهابيين تحتوي على عبوات ناسفة في محافظة ديالي شرقي البلاد.
وكرين للإرهابيين، مضيفة أن القوات، وبإسناد طيران الجيش، لاحقت فلول "داعش" في بساتين "المخيسة" بناحية "أبي صيدا"، وعثرت على وكر آخر للإرهابيين.
وذكرت خلية الإعلام الأمني، وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا)، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالي عثرت خلال تفتيش في قرى جنوب "بهرز" على
وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية عثرت على4 أوكار للإرهابيين ونفق وفجرت ثلاث عبوات ضمن عمليات "أسود الجزيرة".
وانطلقت صباح اليوم عمليات "أسود الجزيرة"، بإشراف قيادة العمليات المشتركة؛ لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار، وجنوبي محافظة نينوى، وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا، وشملت العمليات "وادي الثرثار"، "مطار جنيف"، "سنيسلة"، "جبل المنايف سحول راوه"، "الشعباني"، "طريفاوي"، "وادي العجيج"، "تلول الطيارات".
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