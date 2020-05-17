فيتنام تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأكدت وزارة الصحة الفيتنامية أن المصابين الجديدين هما مواطنان عادا من روسيا وتم عزلهما صحيالدى وصولهما إلى البلاد.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في فيتنام إلى 320، وقد تعافى أكثر من 80%من هؤلاء المرضى، فيما لا تزال حصيلة الوفيات جراء العدوى على مستوى الصفر.
ويخضع نحو تسعة آلاف شخص حاليا للحجر الصحي في فيتنام التي تعتبر حتى الآن من أكبر مناطق الاستقرار في وجه جائحة كورونا في جنوب شرقي آسيا والعالم بأسره.
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