أعلنت اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية في إيران، إلغاء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام بسبب تفشي كورونا، مشيرة إلى أن المرشد الإيراني سيلقي كلمة خاصة بهذه المناسبة.
قال قائم مقام مجلس التنسيق في هيئة التبليغات الإسلامية في إيران إنه لن يكون هناك أي مراسم لإحياء يوم القدس الجمعة المقبلة في أي نقطة من إيران، وذلك بسبب تفشي فيروسكورونا، وكي يستمع الحد الأقصى من المواطنين للكلمة التي سيلقيها المرشد الإيراني علي خامنئي بهذه المناسبة.
ويأتي الإعلان عن إلغاء مراسم إحياء يوم القدس بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إحياء اليوم داخل المساجد في 218 منطقة مصنفة
وقال روحاني إن الحرس الثوري سيكون مسؤولا عن تنظيم مسيرات في طهران عبر السيارات والدراجات النارية فقط، نظرا لأن العاصمة الإيرانية لاتزال عند الحالة الحمراء.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120198.
كما أعلنت عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" اليوم، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6988.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تُلغي مراسم يوم القدس العالمي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.