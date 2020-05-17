إيران تُلغي مراسم يوم القدس العالمي بسبب كورونا

أعلنت اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية في إيران، إلغاء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام بسبب تفشي كورونا، مشيرة إلى أن المرشد الإيراني سيلقي كلمة خاصة بهذه المناسبة.

قال قائم مقام‌ مجلس التنسيق في هيئة التبليغات الإسلامية في إيران إنه لن يكون هناك أي مراسم لإحياء يوم القدس الجمعة المقبلة في أي نقطة من إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس

كورونا، وكي يستمع الحد الأقصى من المواطنين للكلمة التي سيلقيها المرشد الإيراني علي خامنئي بهذه المناسبة.

ويأتي الإعلان عن إلغاء مراسم إحياء يوم القدس بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إحياء اليوم داخل المساجد في 218 منطقة مصنفة

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على أنها بيضاء بالنسبة للإصابة بالفيروس، وذلك من دون الخروج إلى الشوارع.

وقال روحاني إن الحرس الثوري سيكون مسؤولا عن تنظيم مسيرات في طهران عبر السيارات والدراجات النارية فقط، نظرا لأن العاصمة الإيرانية لاتزال عند الحالة الحمراء.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120198.

كما أعلنت عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" اليوم، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6988.