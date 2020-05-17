كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تقتل ثلاثة إرهابيين في جنوب شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن ثلاثة ارهابيين انفصاليين مصرعهم فى عملية أمنية داخلية فى جنوب شرق تركيا، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية، اليوم الاحد.

وقالت الوزارة في بيان، أن قيادة الدرك الإقليمية في مينة سعرد نفذت العملية المدعومة جوا في منطقة جبر الريفية بمنطقة أروه، وأن العمليات جارية في المنطقة.

وأضافت وزارة الداخلية التركية، أنه تم تنفيذ عملية الأمن الداخلي في مقاطعة سيرت بمساعدة جوية.

