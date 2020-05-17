كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند.. هيئة إدارة الكوارث تطلب تمديد إغلاق فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، اليوم الأحد، تمديد فترة الإغلاق على مستوى الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 31 مايو.

وقد قدمت الهيئة، المسؤولة عن وضع سياسة بشأن الإغلاق، طلبها في رسالة إلى وزارة الداخلية الهندية، والتي من المتوقع أن تصدر إرشادات مفصلة بشأن الإغلاق في وقت لاحق، اليوم الأحد، كما أوردت وكالة "رويترز".