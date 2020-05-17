كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد ورصد 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و581 حالة شفاء و6 وفيات.

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق أكثر من 29 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و91 حالة شفاء و4 وفيات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

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وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



