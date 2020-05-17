كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. أربعة عشر مليون مواطن على استعداد لركوب دراجاتهم الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد تشهد بريطانيا شرارة ثورة في النقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد مع ما يصل إلى 14 مليون شخص على استعداد لمبادلة السيارات بالدراجات الخاصة، حسبما يرى راكبي الدراجات البريطانيين.

وأعلنت الحكومة عن حزمة تمويل بقيمة 2 مليار جنيه استرليني (2.42 مليار دولار) لـ "السفر النشط" مثل ركوب الدراجات والمشي، مع توفر 250 مليون دولار على الفور للسلطات المحلية لإجراء تغييرات على طرقها، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووصفها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنها فرصة "لعصر ذهبي لركوب الدراجات".

ومع ذلك، يمكن أن تضيع الفرصة إذا فشلت المدن والبلدات في اتباع إرشادات إدارة النقل لتوفير بنية أساسية جديدة للطوارئ مثل ممرات الدراجات المنبثقة.

على الرغم من تخفيف إجراءات الإغلاق المصممة لوقف انتشار الفيروس، إلا أن السفر في الحافلات والقطارات لا يزال محبطًا بسبب مخاوف المباعدة الاجتماعية.