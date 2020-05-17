كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. ووهان تضاعف عدد اختبارات فيروس كورونا اليومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة المحلية في الصين، اليوم الأحد، أن مدينة ووهان، التي نشأ فيها تفشي فيروس كورونا، أجرت 222،675 اختبار حمض نووي في 16 مايو، وهو ما يقرب من الضعف مقارنة بيوم سابق.

بدأت ووهان حملة في 14 مايو للبحث عن حاملات بدون أعراض - الأشخاص المصابين ولكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض - بعد تأكيد نهاية الأسبوع الماضي عن أول مجموعة من عدوى فيروس كورونا منذ إطلاقها من الإغلاق الافتراضي في 8 أبريل، كما أوردت وكالة "رويترز".

كان عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 مايو في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أكثر من 186.400 اختبار تم إجراؤها في 14-15 مايو، وكان أيضًا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة لبلدية ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير.

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تجري ووهان الاختبار على أساس طوعي.

لا يحتاج السكان الذين تم اختبارهم مسبقًا إلى المشاركة في الحملة. سيتم إخطار أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن.

لم يتم تحديد أي حالات مؤكدة مع أعراض 14-16 مايو، على الرغم من أنه تم العثور على 28 حاملًا جديدًا بدون أعراض، وفقًا لتقارير يومية نشرتها هيئة الصحة في ووهان.