كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدغشقر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت دول مدغشقر أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو عامل طبي يبلغ من العمر 57 عامًا كان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، حسبما قالت قوة العمل الوطنية لفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم قوة العمل، هانتا دانييل فولولونتيانا، في بيان متلفز، إن الرجل توفي ليلة السبت، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "توفي رجل من فيروس كورونا في مدغشقر... عمره 57 سنة وعضو في الطاقم الطبي".