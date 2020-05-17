كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يطلق النار على مواطن لبناني قرب الشريط الحدودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مواطن لبناني بعدما قام بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وقد تم نقله إلى المستشفى.

وأصدر جيش الاحتلال، بيانًا قال فيه إنه "قبل قليل وخلال كمين اعتيادي في منطقة جبل دوف على الحدود اللبنانية، رصدت قوة عسكرية مشتبه فيه، يجتاز من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف جيش الاحتلال: "لقد أصيب المشتبه فيه بنيران قوات جيش الدفاع حيث يتم نقله من خلال مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي. يتم التحقيق في ملابسات الحادث".

وفي سياق آخر، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على سائق سيارة فلسطيني قرب الخليل بتهمة محاولته تنفيذ عملية دهس أصيب فيها جندي إسرائيلي،.

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وقتل فتى وأصيب 4 شبان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، أمس الأربعاء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكرت مصادر عبرية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن إحباط عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وتم إطلاق النار على المنفذ.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث تم اعتقاله وما زال مجهول الهوية.

وكانت قوات الاحتلال قالت:" إنه تم احباط عملية طعن عند حاجز قلنديا وأنه تم "تحييد" المنفذ.

ومن جانبها، أكدت القناة السابعة العبرية، أن عناصر ما يسمى حرس الحدود، أطلقوا النار على فلسطيني حاول مهاجمتهم بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح ومن ثم اعتقاله.