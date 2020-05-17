كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. وزير الصحة يعد بخطة دعم جديدة للمستشفيات والعاملين الصحيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الاحد، أنه يريد كشف النقاب بحلول الصيف عن خطة دعم جديدة للمستشفيات والعاملين الصحيين الفرنسيينفيالبلاد الذين كانوا على خط المواجهة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في مقابلة مع مجلة Le Journal Du Dimanche الأسبوعية الفرنسية اليوم الأحد، قال "فيران"، إن المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الصحة ستبدأ من 25 مايو.

وأضاف: "أريد أن أذهب بسرعة. أريد أن تعرض الخطة هذا الصيف، لتشمل كل ما يمكن تقديمه في ميزانية الضمان الاجتماعي المقبلة”.

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وأردف، أن الخطة الجديدة ستزيد أجور العاملين الصحيين بما يتجاوز المكافآت الأخيرة الممنوحة خلال أزمة فيروس كورونا.

ولفت أنه "على الأمة أن تبذل جهدًا كبيرًا للاعتراف بدورها. ستشمل الخطة أيضًا إعادة تنظيم الاستثمارات وخلق إطار عمل أكثر مرونة".

كما قال: "إذا أراد موظفو المستشفى العمل أكثر وزيادة أجورهم، فيجب أن يكون ذلك ممكنًا. لذلك يجب علينا مراجعة تنظيم وقت العمل في المستشفيات".