كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. السماح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد مع تجاوز ارتفاع حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، أنها ستسمح للرياضيين الأجانب المتنافسين في بطولاتها الرياضية المحلية بدخول روسيا مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 280 ألف.

وقالت الحكومة، إن الرياضيين والمدربين بموجب عقد مع منظمة رياضية روسية سيخضعون للمراقبة الطبية وسيضطرون إلى قضاء أسبوعين في الحجر الصحي عند عودتهم إلى البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الحكومة، في بيان: "سيساعد القرار المنظمات الرياضية المحترفة، بما في ذلك أندية كرة القدم في الدوري الروسي الممتاز، على استئناف التدريب بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا".

أغلقت روسيا حدودها في مارس أمام الأجانب وأوقفت الرحلات الجوية الدولية، باستثناء أولئك الذين أعادوا الروس أو عادوا أجانب إلى بلادهم الأصلية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

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وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم، الجمعة، إن دوري كرة القدم المحترف الأول في البلاد سيستأنف المباريات يوم 21 يونيو بعد تعليق الموسم في منتصف مارس بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، إن الوقت قد حان لرفع القيود على الصعيد الوطني تدريجيًا والتي أجبرت العديد من الناس على العمل من المنزل والشركات للإغلاق مؤقتا.

وقالت قوة مكافحة الفيروس الروسية، اليوم الاحد، إنها سجلت 9709 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد الى 281752 وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت السلطات، إن 94 شخصا لقوا حتفهم الليلة الماضية، مما رفع عدد اوفيات إلى 2631.