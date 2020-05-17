كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتنام تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 320، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قررت السلطات في فيتنام، تمديد حالة الإغلاق العام في 12 مقاطعة لمدة 7 أيام للحد من انتشار كورونا.

وأصدرت السلطات الفيتنامية، أمرًا بأغلاق أكبر المراكز الطبية في البلاد مستشفى "باخ ماي"، وطالبوا كل من زارها بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على الفور، بعد أن تعرض طاقم التمريض وعامل بقسم الأغذية للإصابة بالفيروس.

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وكانت فيتنام قد سجلت 179 حالة إصابة مؤكدة حتي الآن بفيروس كورونا، لأشخاص عادوا مؤخرًا من دول أخري، ولا يوجد حالات وفاة من الفيروس بها.

وطالبت وزارة الصحة الفتينامية كل من زاروا المستشفى منذ 12 مارس الجاري التواصل مع السلطات المحلية والخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، بحسب ما جاء بوكالة بلومبرج للأنباء.

ويذكر أن الحكومة الفيتنامية وضعت نحو 75085 شخصا في الحجر الصحي، بحسب بيانات وزارة الصحة. كما أنها علقت الرحلات الجوية الدولية، وفرضت قيودا على السفر الداخلي وأغلقت معظم المؤسسات التجارية في البلاد.