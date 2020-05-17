كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، أن حصيلة الوفيات اليومية في البلاد بسبب فيروس كورونا كانت 87، اليوم الأحد، وانخفضت إلى أقل من 100 للمرة الأولى منذ شهرين.

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 27650 بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 231.350 من 230698، كما أوردت وكالة "رويترز".

