كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في مدغشقر، اليوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز غربية.

وكشف رئيس مدغشقر عن "علاج الأعشاب"، الذي قال إنه له القدرة على الشفاء من مرض كوفيد-١٩ في ١٠ أيام.

وفي مقابلة مع "فرانس24 " الناطقة بالفرنسية، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم، أكد رئيس مدغشقر، أن العلاج هو عبارة عن تقيع أعشاب، يطلق عليه اسم "كوفيد أورغانكس".

وقال رئيس مدغشقر، عن الشكوك التي ظهرت حول هذا العلاج: "فقط لأنه يأتي من إفريقيا "لا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم... لا يجب الاستهانة بعلماء إفريقيا"، واتهم الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.

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وأضاف: "لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج، ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من التشكيك؟ لا أعتقد ذلك".

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.