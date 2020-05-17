كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. "جونسون" يعترف بالإحباط العام من قواعد تخفيف الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بأن هناك إحباطًا عامًا من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إغلاق فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة، والتي اعترف بأنها أكثر تعقيدًا.

كما أشار استطلاع أجرته صحيفة "الأوبزرفر" إلى عدم الرضا المتزايد عن تعامل "جونسون" مع الأزمة، فقد كتب في صحيفة "ميل أون صنداي": "أتفهم أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

يوم الأربعاء، بدأ الوزراء في تخفيف تدريجي للقيود في إنجلترا، مع تشجيع الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم في حين يُطلب منهم تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

لا تنطبق التغييرات على الأشخاص في اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، الذين لم تخفف حكوماتهم شبه المستقلة من الإغلاق.

كان هناك انتقاد بأن رسالة الحكومة مربكة وأرسلت رسائل مختلطة. يحظر على الناس دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم، على سبيل المثال، ولكن يمكنهم السماح لمشتري المنازل المحتملين بمشاهدة العقارات.