كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يفطرون "المطبق" وينشدون المواليد ويرقصون "بالسو".. كيف يحتفل "العفر" بأجواء رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه إلى إثيوبيا في شهر رمضان المبارك وتتنسم نفحاته عند شعب العفر حيث تتميز إثيوبيا بالعديد من العرقيات المسلمة مثل العفر والأورومو الذي ينتمي له رئيس الوزراء أبي أحمد والشعب الصومالي في أوجادين، تعتبر العفر من أبرز العرقيات المسلمة في البلاد، والعفر هو شعب مزقته الآلة الإستعمارية بين ثلاثة دول هم إرتريا وجيبوتي وإثيوبيا، لتجد أنه رغم إتفاق الخطوط العامة مع الكثير من بقاع الأمة العربية والإسلامية ولكن التفاصيل ممزوجة بنكهة عفرية لا يمكن أن تخطئها عينك في أراضيهم.

استعدادات حول المسجد

تبدأ أجواء الشهر الفضيل في الأراضي العفرية منذ ما قبل الشهر بعدة أيام وتتمحور حول المساجد، حيث يكون شغل العفريين الشاغل أن تصبح في أبهى حلة، فبحسب شفا العفري، الإعلامي العفري ورئيس تحرير صحيفة السلام العفرية، قبل قدوم رمضان الشبان في القرى يجتمعون ينظفون المساجد قبل رمضان بيوم، والعائلات الموجودة بجوار المسجد ينسجون الحصير الخاص بالمسجد ويفرشون به المسجد قبل رمضان إستعدادًا للشهر الفضيل

مائدة رمضان العفرية

يصل العفري في حديثه لـ"الخليج 365"، عند لحظة أذان المغرب، حيث تتجمع الأسرة العفرية حول مأدبة الإفطار، حيث توجد وجبات أساسية لا يمكن أن تغيب على المائدة العفرية مثل السمبوسة، المطبق وهو ما يعرف عند المصريين لقمة القاضي وهما أهم ما يفطر به الصائم بعد التمر والماء، بجوار شوربة تصنع نفسها أما من الشعير أو الذرة وأحيانا من القمح والخبز مع اللحم وهي محببة جدا، كما لا يمكن أن تتجاهل الخبز العفري المميز، الذي يعرف به العفر، وهو يصنع من الذرة وهو خبز شعبي يعرفه العفري في كل مكان يطبخ عن طريق التنور.