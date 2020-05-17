بنشرقي نجم بمواقع التواصل بعد حلقته في “رامز مجنون رسمي”.. ورئيس الزمالك يلغي الغرامة المالية ضده

أصبح اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والمغرب، بعد بث حلقة مشاركته في برنامج رامز مجنون رسمي على قناة إم بي سي 5.

ولم يسبق للجمهور أن شاهد بنشرقي في برنامج بعيد عن كرة القدم، حيث سلط “رامز مجنون رسمي” الضوء على جانب من شخصيته.

وبعد نجاح الحلقة، والتفاعل الإيجابي من الجمهور معها، أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، إلغاءه الغرامة المالية، التي سبق أن وقعها على المغربي أشرف بن شرقي، بسبب مشاركته في برنامج رامز جلال.

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بنشرقي شغل صفحات مصرية مختصة في أخبار المشاهير، والترفيه، تداولت صوره مع عبارة الغزل بوسامته، وهو ما خلق نقاشا طريفا بين فتيات مصريات، ومغاربيات، اللواتي افتخرن بوسامة عدد آخر من المشاهير المغاربة.

ومن بين أكثر اللقطات، التي انتشرت من حلقة بنشرقي في البرنامج، لحظة ما بعد المقلب، حين فاجأه رامز بالقول إنه من مستشفى “برشيد 36″ الشهير بالمغرب، ليوحي بطريقة طريفة أنه مجنون فعلا.

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