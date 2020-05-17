الممثل التركي مراد يلدرم يحضر الكسكس والشاي المغربي – فيديو وصورة

استغل النجم التركي، مراد يلدريم، فترة الحجر الصحي، ليتعلم طريقة تحضير أكل مغربي، بمساعدة زوجته ملكة الجمال المغربية إيمان الباني.

وشارك مراد يلدريم صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وهو يضع آخر اللمسات على طبق الكسكس، فيما شاركت زوجته إيمان مقطع فيديو يصب فيه الشاي بالطريقة المغربية.

وقال مراد عن الصورة، التي يحضر فيها الكسكس: الحجر المنزلي علمني أعمل الكسكسي المغربي اللذيذ برعاية زوجتي حبيبتي إيمان “.

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وعلقت إيمان على فيديو زوجها مراد:” أحلى شاي مغربي مع الحلويات المغربية الطيبة من يد زوجي حبيبي”.

ويبدو أن مراد حريص على التواصل مع جمهوره العربي، حيث وضع التعليق على صورته باللغة العربية، إلى جانب تعليق بالتركية.