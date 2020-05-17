للمرة الثانية.. نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في جهة الدارالبيضاء – سطات

أجرى المستشفى الإقليمي “ابن مسيك” في الدارالبيضاء، أمس السبت، عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفريق الطبي في المستشفى المذكور، أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة تحت التخدير النخاعي، لسيدة حاملة للفيروس كوفيد-19، وهذه الولادة تعد الثانية، التي سجلت في جهة الدارالبيضاء- سطات، بعد الولادة الأولى، التي أجرت، السبت الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنين خضع إلى التحاليل المخبرية الخاصة بالفيروس، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمها، بينما توجد الأم في حالة صحية مستقرة.

وحسب آخر تحديث للوزارة، فإنه تم تسجيل 57 حالة إصابة جديدة، خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6798 حالة.

وما بين الرابعة من بعد زوال أمس، والعاشرة من صباح اليوم الأحد، كشفت التحاليل 29 إصابة في جهة الدارالبيضاء – سطات، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 1969.