جهة الدارالبيضاء – سطات تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا

لا تزال جهة الدارالبيضاء – سطات، تسجل أكبر نسب الإصابة بفيروس كورونا وطنيا، وتستأثر بآكبر عدد من المصابين الجدد خلال 18 ساعة الأخيرة.
وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الأحد، فإن جهة الدارالبيضاء – سطات، سجلت 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجل 28,96 في المائة من مجموع الإصابات وطنيا.
وحسب الجهات، فسجلت جهة مراكش – آسفي، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة خمس حالات جديدة، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة أربع حالات جديدة للإصابة بكورونا، وسجلت ثلاث حالات في كل من جهة فاس – مكناس وجهة بني ملال خنيفرة، وإصابتين جديدتين في كل من جهات درعة – تافيلالت، وسوس – ماسة، والشرق.
ولم تسلم من الإصابات الجديدة بكورونا، اليوم، سوى الجهات الجنوبية الثلاث، العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، وكلميم – واد نون.
يذكر أنه خلال 18 ساعة الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و158 حالة تعاف، دون تسجيل وفيات جديدة.
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