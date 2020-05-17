رغم تخفيف الحظر.. إسبانيا تسجل أدنى عدد من الوفيات بكورونا منذ إعلان الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيلها أدنى عدد من الوفيات اليومية، بسبب فيروس كورونا، منذ أزيد من شهرين.

وقالت الوزارة، في تصريحها اليومي، إنها سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 87 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أدنى رقم منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ويأتي التراجع الكبير في أعداد وفيات كورونا في الجارة الشمالية، على الرغم من اتخاذها قرار تخفيف قيود الإغلاق، في عدد من الأقاليم، إلا أن إجراءات التخفيف، لم تشمل العاصمة مدريد.

تخفيف القود الداخلية في إسبانيا لم يرافقه قرار إعادة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، مثل دول أوربية أخرى، حيث مدد، خلال الأسبوع الجاري، تطبيق إجراء الحظر المؤقت، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المجلس الأوربي في يوم 17 مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترفض إسبانيا دخول جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي، باستثناء “الذين يتوجهون إلى مكان إقامتهم”، والأشخاص، الذين لديهم تأشيرة طويلة الأجل، صادرة عن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، والعمال العابرين للحدود، والعاملين بالقطاع الصحي، وعمال قطاع نقل البضائع، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والأشخاص الذين يتمكنون من إثبات أسباب شخصية قاهرة تبرر السفر إلى إسبانيا.