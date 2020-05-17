قلنسوة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 45 عاما، من سكان قلنسوة بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة، اليوم الأحد.
وقدم طاقم طبي من مركز "راما"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير في كفار سابا" لاستكمال العلاج.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجريمة وقعت في منطقة مسجد صلاح الدين في قلنسوة، بعدما أقدم جناة على إطلاق النار على المصاب أمام منزله، ثم لاذوا بالفرار من المكان.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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