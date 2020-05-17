الصحة الإسرائيلية توافق على فتح المطاعم في الأيام المقبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على تبكير فتح المطاعم، التي قد تفتح أبوابها أمام الزبائن خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا فتحها في نهاية الشهر الحالي.

وقطاع المطاعم هو أكثر القطاعات تضررا بسبب استمرار إغلاقها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وحسب خطة وزارة الصحة، فإنه سيتم إلزام المطاعم بإبعاد طاولة عن أخرى ما بين 1.5 متر إلى مترين، وقياس درجة حرارة رواد المطعم لدى دخولهم، ومطالبتهم بطلب مكان مسبقا وقبل حضورهم إلى المطعم.

وبعد بدء إجراءات الخروج من حالة الإغلاق في البلاد، نظم أصحاب المطاعم احتجاجات بسبب بقاء مصالحهم مغلقة، وطالبوا بالعودة إلى العمل واستقبال الزبائن في المطاعم، بعدما عمل قسم من المطاعم من خلال إخراج الوجبات إلى بيوت الزبائن أو حضور الزبائن لأخذ الوجبات، وحظر الجلوس في المطاعم. وبين الاحتجاجات، درس أصحاب المطاعم إعادة فتح مصالحهم من دون مصادقة وزارة الصحة.

وأوضحت مصادر في فرع المطاعم أن إعادة فتح المطاعم قبل نهاية الشهر الحالي بالغ الأهمية، لأنه في نهاية الشهر الجاري ستنتهي فترة الإجازة بدون راتب، التي أخرج إليها آلاف العاملين في هذا القطاع وسيستحقون للفصل من العمل والحصول على مخصصات بطالة لستة أشهر، ما يعني أنه في حال إرجاء فتح المطاعم إلى الشهر المقبل فإنه لن يكون هناك عمالا للعمل في المطاعم.