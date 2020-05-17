الطيرة: تمديد اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على دورية شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال شاب يبلغ من العمر 31 عاما، من سكان مدينة الطيرة بشبهة ضلوعه في جريمة إطلاق النار على دورية شرطة وإصابة اثنين من عناصرها بجروح.

وعلم أنه جرى تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق حتى يوم غد، الاثنين، بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد اعتقاله لمدة 12 يوما.

وادعت الشرطة، أن المشتبه به له سوابق جنائية، وقد نسبت له محاولة القتل وحيازة سلاح.

Advertisements

وفي التفاصيل، فقد ادعى المشتبه به عدم تواجده في المكان لحظة إطلاق النار على دورية الشرطة، فيما زعمت الشرطة أن سيارته كانت ضالعة في الجريمة.

يذكر أن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص من عائلة واحدة، هم أب وأم وابنيهما وزوجتيهما، بعد جريمة إطلاق النار على الشرطيين، قبل أن تطلق سراح النساء الثلاث، فيما مددت المحكمة اعتقال الأب ونجليه على ذمة التحقيق.

هذا، وتعود حيثيات الجريمة إلى فجر أمس، السبت، بعدما أقدموا مجهولين على إطلاق النار على دورية شرطة في أحد شوارع الطيرة خلال عملية مطاردة لسيارة اشتبه بها أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح خطيرة والطفيفة.