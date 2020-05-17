لقاء بسيئون يناقش إشكاليات محدودية السيولة النقدية لدى المؤسسات الإيرادية

الأحد 17 مايو 2020

ناقش لقاء برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم الإشكاليات المتعلقة بالأسباب المؤدية إلى محدودية السيولة النقدية لدى المؤسسات الإيرادية وكيفية التغلب عليها لضمان صرف مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي في موعدها المحدد.



وجرى في اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب المالية بالوادي والصحراء عوض العيجم ومدير عام فرع البنك المركزي بسيئون أحمد جمعان حميد ومدراء عموم ونواب فروع مؤسسات الكهرباء والاتصالات والبريد والمياه الوقوف أمام أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك وكيفية معالجتها .

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و تم في اللقاء الاتفاق على توجيه مذكرات رسمية والجلوس مع مديري فروع المصارف لإحاطتهم بالإجراءات المطلوبة منهم بشان ذلك ، إضافة الى تكليف فرع الهيئة العامة للبريد بحصر الوكلاء في المديريات الذين يتولون عمليات استلام مستحقات المؤسسات الخدمية الكهرباء والاتصالات والمياه وإلزامهم بتوريد تلك المستحقات نقدا مباشرة الى فرع البنك المركزي بسيئون لتوفير السيولة النقدية الكافية لدى فرع البنك المركزي للإيفاء بالتزامات المؤسسات الرئيسية .