المعارضة الإيرانية تكشف عن انتهاكات نظام الطهران بحق النساء المعتقلات في السجون

الأحد 17 مايو 2020

كشفت المعارضة الإيرانية عن انتهاكات نظام الطهران بحق النساء الإيرانيات المعتقلات في السجون، وذلك ضمن حملة قمع موسعة شهدتها مدن إيرانية في أبريل الماضي .. وفق “العين“.



وقالت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان، إن الأمن الإيراني اعتقل 20 شخصًا بينهم 6 سيدات تم اعتقالهن من طهران ومدينة كرج.

والمعتقلات الست هن: ناهيد فتحعليان، وبرستو معيني، وزهراء صفايي، وفروغ تقي بور، ومرضية فارسي من العاصمة طهران، وسمية بيدي من مدينة كرج.

وقالت المعارضة الإيرانية، إن السيدات الست، يعانين من التعذيب والتنكيل، في جرائم تضاف لسجل النظام بحق نساء إيران.

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واعتقلت السلطات الإيرانية أيضاً طالبان في جامعة شريف الصناعية هما: علي يونسي وأمير حسين مراد، اللذين تم القبض عليهما في 10 أبريل 2020 من قبل عناصر المخابرات التابعة للنظتم وتم أخذهما تحت التعذيب.

وعلي يونسي هو صاحب ميدالية ذهبية في أولمبياد الفلك العالمي في الصين عام 2018، وقبل ذلك فاز بالميداليات الفضية والذهبية لأولمبياد الفلك الوطني في 2016 و2017، كما حصل أمير حسين على الميدالية الفضية الأولمبية في عام 2017.

وأقرّ غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم قضاء نظام طهران، باعتقال الطالبان الإيرانيان، وقال إنهما كانا على ارتباط بحركة مجاهدي خلق المعارضة.

وكشفت آيدا يونسي شقيقة علي يونسي، في مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر في 5 مايو الجاري، عن مؤامرة المخابرات الإيرانية ضد شقيقها، موضحة أن قضاء النظام يعذب شقيقها جسديا ونفسيا لانتزاع اعترافات.

وطالبت مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري للعمل على إطلاق سراح هؤلاء السجناء وإرسال بعثات دولية لزيارة سجون النظام والالتقاء بهم.

وأكدت المقاومة الإيرانية على ضرورة كشف نظام طهران عن أسماء المعتقلين، واحترام جميع حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية.