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العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في منزله بتل أبيب

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عثرت الشرطة الإسرائيلية على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا في بيته بإحدى ضواحي تل أبيب اليوم الأحد.

ولم يعلق المتحدث باسم الشرطة على سبب وفاة السفير دو وي (57 عاما) الذي يوضح الموقع الإلكتروني للسفارة أنه أصبح سفيرا لبلاده في إسرائيل في فبراير شباط الماضي.

وقال المتحدث "في إطار الإجراءات المعتادة تتواجد وحدات من الشرطة في الموقع".

وقالت القناة التلفزيونية الثانية عشرة نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه وإن أسباب الوفاة طبيعية.

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