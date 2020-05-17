دولة القانون تدين رفع علم المثليين وتعده تجاوزاً على القيم والأعراف الاجتماعية

وذكرت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كتلة دولة القانون النيابية تدين رفع علم المثليية من قبل بعثة الاتحاد الاوربي وتستنكر هذا العمل بشدة لانه يخالف القيم السماوية".

وأعتبرت الكتلة، رفع العلم بأنه "تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية والعقيدة الاسلامية التي يؤمن بها اكثرية الشعب العراقي والعقائد الدينية الاخرى"، مطالبة وزارة الخارجية بـ "القيام بدورها لمنع اي تجاوز في المستقبل".



ودعت كتلة دولة القانون، البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق إلى أن "تحترم قيم وعقائد الشعب العراقي وتبتعد عن اثارة هذه الامور مستقبلا وبعكسه يتم غلق اي بعثة لا تحترم عملها ومهمتها الدبلوماسية وقيم واديان الشعب العراقي والدستور العراقي".