نائب رئيس البرلمان: لن نسمح برفع علم الشواذ والمثليين على أرضنا

اكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الاحد، انه لن يسمح برفع علم الشواذ والمثليين على ارض العراق، فيما دعا وزارة الخارجية والجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذا التصرف.

وقال الحداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر وندين ما قامت به بعثة الإتحاد الأوربي في العراق اليوم الأحد من تصرف غير مسؤول برفع علم المثليين والشواذ وبشكل رسمي في بغداد"، مشددا "على البعثات احترام سيادة البلاد".

واعتبر الحداد "هذا التجاوز للحدود مرفوض وينافي قيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية"، مشيرا الى "اننا لن نسمح برفع علم الشواذ والمثليين على أرضنا".

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ودعا الحداد "وزارة الخارجية والجهات المعنية لمتابعة القضية"، لافتا الى "اننا وجهنا لجنة العلاقات الخارجية والأوقاف واللجان المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذا التصرف، والذي هو استفزاز واضح لمشاعر الشعب العراقي".

واكد "على البعثة إنزال العلم فوراً وتقديم إعتذار عن فعلتهم وعدم رفعه مرة أخرى"، موضحا "اننا سنتابع الإجراءات مع اللجان النيابية".