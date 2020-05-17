الحشد يعلن تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب صلاح الدين

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي تمكنت وخلال عمليات (اسود الجزيرة) من تطهير مناطق شاسعة من صحراء غرب صلاح الدين وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها العدو كملاجئ آمنة له".وأضاف، انه "تم معالجة الكثير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على طرق صحراوية، فيما تمت السيطرة على كدس للصواريخ والعتاد ومعالجته من قبل مفارز مكافحة المتفجرات".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات “أسود الجزيرة” لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع سوريا.