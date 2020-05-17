أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع الديني، محمد حسين فضل الله، في لبنان أن يوم الأحد، المصادف 24 أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وذكر بيان للمكتب الشرعي في مؤسّسة العلامة محمد حسين فضل الله، على موقعه في الفيسبوك، اطلعت عليه الخليج 365، أن" أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الاحد، المصادف الرابع والعشرين من شهر أيار الحالي".



وأضاف أن "تحديد أول أيام عيد الفطر جاء بناء على المبنى الفقهي لسماحته وذلك بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد أول أيام عيد الفطر في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.